Grote brand uitgebroken op veerboot bij Griekenland

Honderden mensen zijn in veiligheid gebracht nadat vrijdag een grote brand was uitgebroken op een veerboot tussen Griekenland en Italië. Een enkel bemanningslid is gewond geraakt, meldt de Griekse kustwacht.

Op het 183 meter lange schip brak brand uit voor de kust van het Griekse eiland Corfu, terwijl het vanuit Griekenland op weg was naar Italië. Aan boord zaten 239 passagiers en 51 bemanningsleden. Meerdere schepen werden ingezet om de opvarenden van de Euroferry Olympia in veiligheid te brengen.

Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. Vermoedelijk is deze begonnen in de romp van de veerboot. Eigenaar Grimaldi Lines meldt dat de bemanning tevergeefs heeft geprobeerd de brand te blussen.