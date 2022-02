Steeds meer universiteiten sluiten de deuren vanwege storm

Ook universiteiten in Tilburg, Enschede, Rotterdam en Nijmegen hebben besloten om vrijdagmiddag geen fysieke les te geven vanwege storm Eunice. Eerder lieten Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam al weten dat ze op tijd dichtgaan. Door de storm rijden er na 14.00 uur geen treinen meer. In verschillende steden stopt ook het andere openbaar vervoer met rijden.

Tilburg University roept studenten en medewerkers op niet naar de campus te komen en in plaats daarvan thuis te werken. Verder sluit de universiteit sport, horeca en de bibliotheek om 13.00 uur. Erasmus Universiteit in Rotterdam adviseert iedereen die afhankelijk is van het openbaar vervoer om thuis te blijven en de Universiteit Twente sluit de gebouwen om 12.00 uur. De Radboud Universiteit in Nijmegen benadrukt dat het geen verplichting is om naar de campus te komen en zegt dat het onderwijs waar mogelijk na de lunchpauze online wordt gehouden.

Onderwijsinstellingen willen alle studenten de kans geven om op tijd naar huis te kunnen reizen, voordat het openbaar vervoer stopt. Donderdagavond meldden ook Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam dat ze eerder dichtgaan.

Geen verplichtingen

Wageningen Universiteit liet weten dat het onderwijs doorgaat, maar dat de universiteit de studenten wel heeft opgeroepen om thuis te werken. Verplichte toetsen en activiteiten zijn vrijdagmiddag niet verplicht. De Vrije Universiteit van Amsterdam stelde dat het onderwijs doorgaat, tenzij de docent ander bericht deelt. Tentamens na 12.00 uur worden uitgesteld of krijgen een alternatief.

Het KNMI heeft voor de kustprovincies vrijdagmiddag code rood afgegeven vanwege de storm. In de rest van het land geldt code oranje, in Limburg code geel. De NS adviseert mensen die vrijdag toch met trein willen om de NS Reisplanner in de gaten te houden.