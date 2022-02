Besi daalt in voorzichtige AEX, Fugro schiet omhoog

Besi behoorde vrijdag tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index na publicatie van de resultaten. De chiptoeleverancier wist de omzet en winst flink op te voeren in het laatste kwartaal van 2021, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Bodemonderzoeker Fugro, bouwer Heijmans en detacheerder Brunel, die ook de boeken openden, werden daarentegen flink hoger gezet.

De stemming op de aandelenmarkten werd opnieuw bepaald door de ontwikkelingen rond Oekraïne. De beurzen in New York sloten donderdag flink in het rood door de zorgen over een Russische invasie in Oekraïne. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov elkaar volgende week zullen ontmoeten zorgde echter voor enige opluchting. Voorwaarde voor de ontmoeting is dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 750,90 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1058,94 punten. Frankfurt bleef ongewijzigd en Parijs klom 0,4 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Daling

Besi zakte 1,5 procent. De resultaten van het bedrijf werden gestuwd door een sterke vraag vanuit de autobranche en de computersector. Wel had Besi wat last van overstromingen bij een fabriek in Maleisië waardoor bepaalde leveringen later de deur uitgingen. Voor dit kwartaal wijst het bedrijf erop dat verstoring in de leveringsketen een rol blijft spelen.

In de MidKap was Fugro veruit de grote winnaar met een plus van 13 procent. Het bedrijf behaalde in het vierde kwartaal flink meer omzet, mede dankzij meer werkzaamheden voor offshore windmolenparken. Maar ook met bodemonderzoek voor infra- en waterprojecten werd meer omzet geboekt. De onderneming verwacht voor dit jaar een verdere groei van de omzet en winstmarge.

Stijging

Alfen dikte 6 procent aan. Analisten van Berenberg verhoogden het advies na de sterke resultaten van de laadpalenfabrikant. Bij de kleinere bedrijven won Heijmans 3 procent. De bouwer boekte afgelopen jaar een vrijwel gelijke omzet als in 2020. Onder de streep hield het bedrijf wel meer over. Door de hogere prijs van verkochte nieuwbouwwoningen konden de hogere prijzen voor bouwmaterialen ruimschoots worden gecompenseerd. Detacheerder Brunel, die ook met cijfers kwam, klom 2,6 procent.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1369 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 90,95 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 92,24 dollar per vat.