Renault uit de rode cijfers, hogere omzet ondanks chiptekorten

Het Franse autoconcern Renault heeft in 2021 weer een winst weten te boeken, na het miljardenverlies een jaar eerder. Ook zag het bedrijf de omzet stijgen, ondanks de flinke verstoringen van de productie door de wereldwijde chiptekorten in de autosector.

Renault boekte een nettowinst van 888 miljoen euro, tegen een recordverlies van 8 miljard euro in 2020. De omzet steeg met ruim 6 procent naar 46,2 miljard euro. Renault heeft vanwege de crisis flink in de kosten gesneden om zo de winstgevendheid te vergroten.

De wereldwijde verkoop van Renault, dat ook merken als Dacia en Lada heeft, zakte vorig jaar met 4,5 procent naar bijna 2,7 miljoen voertuigen. Vanwege de chiptekorten kon Renault ongeveer een half miljoen minder auto’s maken dan eigenlijk gepland. Wel wist het bedrijf meer duurdere modellen te verkopen.

Het bedrijf zegt nog steeds veel last te hebben van die tekorten aan halfgeleiders. Vooral in de eerste helft van dit jaar is hier nog tegenwind van. Renault denkt dat over heel 2022 het productieverlies op circa 300.000 auto’s zal uitkomen. Ook kampt het concern met hogere grondstoffenkosten.