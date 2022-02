Ook code rood in Londen vanwege storm Eunice

De Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood uitgevaardigd vanwege storm Eunice. Het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk was een dag eerder alvast gewaarschuwd voor de harde wind. De storm is daar vrijdagochtend aan land gekomen.

De Britse bevolking wordt aangespoord om thuis te blijven terwijl de storm over het land raast. De Met Office, de Britse variant van het KNMI, waarschuwt onder meer voor rondvliegende objecten. Met windstoten tot 145 kilometer per uur kan dat levens in gevaar brengen.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak met code rood gewaarschuwd voor slechte weersomstandigheden. Voor bijna heel het zuiden is code rood afgegeven, in andere delen van het land geldt code geel en oranje. Lokale media omschrijven Eunice als misschien wel een van de ergste stormen in drie decennia.

Storm Eunice kom vrijwel direct na storm Dudley, die de afgelopen dagen al overlast veroorzaakte in het Verenigd Koninkrijk. Uit voorzorg zijn vrijdag in delen van het land onder meer scholen en buitenlocaties gesloten. Ook rijdt er minder of geen openbaar vervoer.