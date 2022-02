Intel verwacht dat verkoop komende jaren zal toenemen

De Amerikaanse chipmaker Intel verwacht dat zijn omzet dit jaar met bijna 2 procent zal stijgen. In de daaropvolgende jaren moet de verkoop sneller toenemen. Dat maakte Intel bekend tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst in San Francisco.

Analisten zijn wat minder optimistisch dan Intel. Zij verwachten dat de omzet in 2022 met 1 procent stijgt. Intel heeft tot nu toe moeite gehad om te profiteren van de grote vraag naar chips. Die behoefte is aangewakkerd door het thuiswerken tijdens de coronapandemie en de stijgende populariteit van slimme apparaten, die ook chips nodig hebben.

De omzet van de wereldwijde chipindustrie groeide vorig jaar met ruim een kwart naar 556 miljard dollar (489 miljard euro). De opbrengsten van Intel stegen slechts met 1 procent. Rivalen als AMD en Nvidia wisten wel te profiteren.

Intel-baas Pat Gelsinger wil onder andere een nieuwe chipfabriek openen in Ohio. Daarmee is zeker 20 miljard dollar gemoeid. Ook wil Gelsinger meer chipproductie in Europa. Eerder deze week maakte Intel nog bekend de Israëlische branchegenoot Tower Semiconductor over te nemen voor 5,4 miljard dollar.