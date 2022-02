Bouwer Heijmans voerde winstgevendheid op in 2021

De omzet van Heijmans kwam vorig jaar uit op 1748 miljoen euro. Dat was 2 miljoen euro meer dan in 2020. De nettowinst steeg in dezelfde periode met 25 procent naar 50 miljoen euro.

Heijmans kan qua opdrachten nog even vooruit. Het orderboek bevat nog ruim 2 miljard euro aan projecten. Voor dit jaar rekent topman Ton Hillen op een licht stijgende omzet en een gelijkblijvend bedrijfsresultaat. Voor de komende jaren hangt veel af van het kabinetsbeleid. Als de regering het stikstofprobleem kan oplossen, zullen er weer meer grote infrastructuurprojecten komen. Ook is Heijmans voor de bouw van woningen afhankelijk van het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties.