Besi profiteert van vraag naar chips voor auto’s en computers

Chipbedrijf Besi heeft de omzet en winst in het laatste kwartaal van het jaar flink opgevoerd. Een sterke vraag vanuit de autobranche en de computersector lag daaraan ten grondslag. Wel had het bedrijf wat last van overstromingen bij een fabriek in Maleisië waardoor bepaalde leveringen later de deur uit gingen. Ook de nieuwe opdrachten kwamen hoger uit dan Besi zelf had voorspeld.