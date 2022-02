HTM: geen trams en bussen na 14.00 uur om storm

In de ochtend rijdt HTM een normale dienstregeling. ‘Wel houden wij de weersontwikkelingen nauwlettend in de gaten en nemen aanvullende maatregelen als dat nodig is.’ HTM verwacht zaterdag weer een normale dienstregeling te rijden.

Storm Eunice trekt vrijdag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt naar verwachting te maken met zeer harde wind. De Haagse vervoerder is niet het eerste ov-bedrijf dat ingrijpt in de dienstregeling vanwege de storm. Eerder meldde de NS al vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer te laten rijden. In de ochtend is een aangepaste dienstregeling van kracht. De Rotterdamse stadsvervoerder RET liet ook al weten dat hun laatste ritten om 10.00 uur zullen rijden, waardoor om 12.00 uur hun voertuigen binnen zullen staan.