Vertrouwen consumenten daalt voor vijfde maand op rij

Het vertrouwen van consumenten in Nederland is in februari voor de vijfde maand op rij verslechterd. Steeds meer consumenten vinden dat de prijzen sterk zijn gestegen. Daardoor vinden ze het momenteel geen goede tijd om grote aankopen te doen. Ook zijn consumenten pessimistischer over het algehele economische klimaat dan in januari.

Dit komt naar voren uit nieuw maandelijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter waarmee het statistiekbureau het consumentenvertrouwen bijhoudt, zakte van min 28 in januari naar min 30.

Daarmee lag het sentiment opnieuw ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit, met een score van 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013. Toen stond de graadmeter op min 41.

In februari vond 66 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Net als in december en januari gaat het om het het hoogste percentage sinds het CBS in 2017 begon met dit bij te houden. Het percentage dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen, daalde wel. In januari dacht nog 37 procent van de mensen dat, nu gaat het om 32 procent.