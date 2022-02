Politie Ottawa arresteert eerste activisten van vrijheidskonvooi

De politie is begonnen met het verrichten van arrestaties in het centrum van Ottawa, berichten Canadese en Amerikaanse media. Zo hoopt de politie een einde te maken aan de wekenlange verstoring van het dagelijks en economische leven in de Canadese hoofdstad, veroorzaakt door demonstraties tegen verplichte vaccinatie en andere coronamaatregelen.

Een van de arrestanten is de 47-jarige Tamara Lich, een van de voornaamste organisatoren van de protesten. Dagny Pawlak, een ander kopstuk van de protesten, noemde de arrestatie van Lich in The New York Times ‘absoluut ongegrond en een schande voor elke liberale democratie, hoewel geen verrassing.’

Een dag eerder dreigde de politie met boetes en de inbeslagname van trucks. Betogers kregen een bericht waarin de politie hun erop wees dat ze inwoners van Ottawa hinderen in hun dagelijks leven. ‘Je moet onmiddellijk stoppen’, stond onder meer in het bericht. Autoriteiten meldden donderdag dat betogers mogelijk hun meegenomen huisdieren kwijt kunnen raken als gevolg van deelname aan het protest.

Het ‘vrijheidskonvooi’ in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om de grens met de VS over te mogen. De protesten zorgen voor hardnekkige opstoppingen in Ottawa, waar in het centrum nog altijd zo’n vierhonderd voertuigen van activisten staan, en op wegen tussen Canada en de Verenigde Staten.

De Canadese premier Justin Trudeau greep eerder deze week terug op een nog nooit gebruikte noodwet om zijn regering en de politie meer bevoegdheden te geven. Door deze noodwet is het onder meer verboden om naar Ottawa te reizen om mee te protesteren. Trudeau noemt de betogingen ‘een bedreiging voor onze democratie’.