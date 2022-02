Volgende stap in heropening samenleving na twee jaar corona

Ook mogen overal, zoals bijvoorbeeld op de tribunes van voetbalwedstrijden, alle zitplaatsen weer gevuld worden. Alleen op locaties waar meer dan vijfhonderd mensen komen is een vaste zitplaats nog verplicht, evenals het dragen van een mondkapje voor wie opstaat.

Ook hoeven mensen die zijn besmet met corona vanaf vrijdag niet meer zeven dagen, maar nog slechts vijf dagen in isolatie. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn mogen ze na die tijd weer naar buiten. Voor deze mensen geldt wel het advies om nog vijf dagen een mondkapje te blijven dragen en 1,5 meter afstand te houden.

Voor de rest van de samenleving vervalt de mondkapjesplicht per 25 februari, met uitzondering van het openbaar vervoer. Ook hoeft vanaf die datum nergens meer 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Ook een deel van de andere regels wordt op 25 februari verder versoepeld. Vanaf die vrijdag gelden overal weer de normale openingstijden, dus ook in de nachthoreca. Het coronatoegangsbewijs is nergens meer nodig, behalve bij binnenlocaties waar meer dan vijfhonderd mensen samenkomen zonder een vaste zitplaats. Voor toegang tot zulke evenementen, zoals een groot feest in een nachtclub, moet iedereen - gevaccineerd of niet - zich laten testen.

Dinsdag verviel het advies om thuis niet meer dan vier mensen uit te nodigen al en werd het thuiswerkadvies versoepeld. Op 15 maart bekijkt het kabinet of de mondkapjesplicht in het ov, het verplichte testen voor toegang voor grote evenementen en het thuiswerkadvies nog houdbaar zijn.

De versoepelingen komen bijna twee jaar nadat het eerste coronageval in Nederland werd gemeld. Toenmalig zorgminister Bruno Bruins bevestigde de eerste besmetting op 27 februari 2020 in een tv-uitzending.