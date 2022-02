Nog altijd veel coronagevolgen verwacht bij cijfers Schiphol

Hoewel het aantal reizigers op Schiphol afgelopen jaar een stuk hoger lag dan in 2020, heeft de luchthaven nog altijd flink geleden onder de coronacrisis. Dat zal dan ook tot uiting komen in de financiële resultaten van de Schiphol Group. Zo kreeg de luchthaven veel minder start- en landingsgeld binnen doordat er minder gevlogen werd. Tegelijkertijd was er ook minder personeel nodig.

In 2021 reisden er in totaal 25,5 miljoen mensen via Schiphol, zo bleek eerder al. Dat was ongeveer een vijfde meer dan in 2020, maar ruim minder dan de 71,7 miljoen van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Die reizigers kwamen vorig jaar op de luchthaven aan met haast 267.000 vluchten, iets minder dan de helft van het aantal van 2019. Het aantal vrachtvluchten lag 70 procent hoger dan voor corona en kwam op zo’n 24.000 uit.

Eerder al gaf Schiphol tijdens de nieuwjaarsreceptie aan niet meer alleen maar ten koste van alles te willen groeien. Er moet meer aandacht komen voor een verduurzaming en de crisis bood daar volgens topman Dick Benschop ook al ruimte voor. Kritiek was er tijdens die receptie ook, want Natuur & Milieu gaf aan de urgentie tot vergroening bij de luchtvaart te missen en riep op tot een plan voor een kleinere luchtvaart en luchthaven.

Benschop zelf lijkt daar nog niet aan te willen. Hij voelt nog altijd voor de opening van Lelystad Airport en wil dat de politiek daar nog dit jaar een besluit over neemt. Daarmee zou de concurrentiepositie van Schiphol kunnen verbeteren omdat dat vliegveld meer een internationaal knooppunt kan worden. Juist daar is veel kritiek op vanuit milieubewegingen, die zeggen dat de luchtvaart daardoor alleen maar verder groeit.

Tenslotte speelt er ook nog een zaak over hogere havenrechten. Schiphol verhoogt die bedragen die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen per april aanzienlijk. Er zijn van een aantal maatschappijen klachten binnengekomen tegen die verhoging waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich de komende tijd over buigt.