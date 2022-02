Storm Eunice trekt over Nederland, minder treinen en vluchten

Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vrijdag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt naar verwachting te maken met zeer harde wind. KLM heeft, voor zover nu bekend, bijna 170 vluchten geannuleerd in verband met de storm en er rijden in de ochtend minder treinen. Vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. Veel teststraten en vaccinatielocaties gaan dicht vanwege Eunice en de ANWB stelt op de website dat het onderweg bij storm gevaarlijk kan zijn. ‘Het vraagt om aangepast rijgedrag en extra alertheid.’

Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam hebben aangegeven vrijdagmiddag fysiek geen les te geven vanwege de storm. De onderwijsinstellingen willen alle studenten de kans geven om voor die tijd naar huis te kunnen voordat de treinen niet meer rijden.

Het KNMI heeft vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur code oranje afgegeven voor bijna het hele land. Boven land worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur, in de kustgebieden en aan de noordwestkust tot 130 kilometer per uur. ‘Op de Wadden mogelijk nog iets hoger.’ ‘Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen’, aldus het KNMI.

Storm Eunice volgt storm Dudley op, die donderdag voor veel overlast en schade zorgde. Voor Dudley werd code geel afgegeven. Voor Eunice dus code oranje. Op de site van het KNMI wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met code oranje. ‘Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is’, aldus het KNMI.

Het is niet uitgesloten dat de storm zelfs leidt tot code rood. Dat gebeurt als er sprake is van extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft en waarbij er grote veiligheidsrisico’s zijn.