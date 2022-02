Buitenlandministers VS en Rusland ontmoeten elkaar volgende week

Blinken zei eerder op de dag dat hij een brief naar Lavrov had gestuurd met het voorstel om volgende week in Europa bijeen te komen om alsnog tot een diplomatieke oplossing van de crisis in Oekraïne te komen. Later die dag herhaalde Blinken tegenover de VN-Veiligheidsraad zijn waarschuwing dat Russische troepen zich voorbereiden op een aanval op Oekraïne in ‘de komende dagen’. Rusland zou van plan zijn een aanleiding te verzinnen voor een inval in het buurland, bijvoorbeeld in de vorm van een nep- of echte aanval met chemische wapens.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov noemde de militaire scenario’s die Blinken schetste ‘betreurenswaardig’ en ‘gevaarlijk’. Hij voegde eraan toe dat een deel van de in het grensgebied gelegerde Russische soldaten juist terugkeert naar hun thuisbasis. Ook beschuldigde hij Oekraïne van herhaalde aanvallen op de oostelijke Donbas-regio, waarbij ‘duizenden slachtoffers vielen’.