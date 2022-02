Ruim 100 doden door noodweer en aardverschuivingen in Brazilië

Het dodental door zware regen en aardverschuivingen in de Braziliaanse stad Petrópolis is opgelopen naar 110, meldt de grote Braziliaanse nieuwswebsite G1. Een dag eerder was nog sprake van 78 doden. Volgens G1 worden nog 134 mensen vermist.

In de stad bij Rio de Janeiro zijn minstens tachtig huizen getroffen door modderstromen waardoor 370 mensen dakloos zijn geworden. Nog eens 180 bewoners in risicogebieden worden opgevangen in scholen en andere opvanglocaties. Veel huizen zijn illegaal gebouwd op berghellingen die gevoelig zijn voor aardverschuivingen.

Honderden brandweerlieden en agenten zijn ingezet om te helpen bij berging- en opruimwerkzaamheden. ‘We hebben teams en machines gemobiliseerd en zullen alles doen wat nodig is om de stad weer op te bouwen en de pijn van de families te verzachten’, zei de gouverneur van Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Dinsdag viel er in de regio in zes uur tijd meer regen dan voor de hele maand februari was voorspeld, meldt televisiezender Climatempo.

In de afgelopen maanden zijn al tientallen mensen om het leven gekomen door noodweer in meerdere Braziliaanse deelstaten. Bij een storm in de bergen rond Rio de Janeiro in 2011 kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven. Dit wordt beschouwd als de ergste stormramp in de geschiedenis van het land. Ook toen werd Petrópolis getroffen.