Vijlbrief: goed om boorverbod in drinkwatergebied vast te leggen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vindt het een goed idee als het wordt vastgelegd in de wet dat er niet naar aardwarmte mag worden geboord in gebieden die zijn aangewezen voor drinkwater. Een aanpassing van de wet die VVD en de ChristenUnie voorstellen, krijgt daarmee steun van het kabinet. Veel partijen uitten in het debat over het boren naar aardwarmte ook hun steun voor het voorstel.

‘Er mag geen enkel misverstand over bestaan dat boren in drinkwatergebieden niet gewenst is’, zegt Vijlbrief op vragen van de Kamer hierover. Bij aardwarmte wordt naar heet water geboord dat diep onder de grond zit, waarmee kassen, woningen en andere gebouwen worden verwarmd. Maar waar aardwarmte (of geothermie) vanaf zo’n 500 meter in de bodem zit, zit drinkwater slechts op tientallen meters.

De VVD en de ChristenUnie stellen voor om gebieden die ‘aangewezen of gereserveerd’ zijn voor drinkwater, niet doorboord worden ‘voor het opsporen en/of winnen van aardwarmte’. Eerder sloegen drinkwaterbedrijven hierover alarm. Ze vrezen vervuiling van het drinkwater door de boringen. De Algemene Rekenkamer oordeelde vorig jaar dat de overheid ‘de drinkwatervoorraden niet afdoende beschermt tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte’.

Het ‘amendement’ (een voorgestelde aanpassing van een wetswijziging) van de twee coalitiepartijen ‘is eigenlijk niet nodig’, zei Vijlbrief in debat met de Tweede Kamer. ‘Het loopt via de provincies al goed. Maar ik vind het verstandig om het te borgen in de wet. Dus dat moeten we gewoon doen.’

Aardwarmte is een duurzame vorm van warmte, en speelt een rol in de omslag naar een economie die uiteindelijk CO2-neutraal is. Daarom is de verwachting dat er de komende tijd veel meer geboord gaat worden.