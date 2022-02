Zorgen om Oekraïne zorgen voor brede neergang op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag flink omlaag. Beleggers keken met zorgen naar de situatie rond Oekraïne. De VS en andere westerse landen blijven vrezen voor een Russische inval in dat land. Ondanks Russische beweringen dat de troepen aan de grens met Oekraïne zich terugtrekken zouden er juist duizenden militairen zijn bijgekomen.