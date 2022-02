HvA beperkt fysiek onderwijs tot 12.00 uur vanwege storm

Na 12.00 uur wordt mogelijk overgeschakeld naar online-onderwijs. ‘De opleidingen informeren de studenten over of er wordt over gegaan op online-onderwijs, of de lessen voor de middag vervallen’, laat een woordvoerder van de HvA weten.

De Wageningen Universiteit heeft medewerkers opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, maar laat wel weten dat het onderwijs in principe gewoon doorgaat. ‘We hebben onze studenten en medewerkers gewezen op de storm en op de treinen die na 14.00 uur niet meer rijden. Activiteiten en toetsen die normaliter verplicht zijn, zijn dat vrijdag niet’, aldus een woordvoerder. Of andere onderwijsinstellingen fysieke lessen zullen beperken vanwege de storm is nog niet bekend.

Het KNMI heeft vanaf vrijdagmiddag code oranje afgegeven vanwege de storm, met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. De NS adviseert mensen die vrijdag toch met trein willen om de NS Reisplanner in de gaten te houden.