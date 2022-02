Musk vergelijkt Trudeau met Hitler, haalt tweet snel weg

Tesla-topman Elon Musk heeft de Canadese premier Justin Trudeau in een tweet vergeleken met Hitler. De rijkste man ter wereld verwijderde de tweet even later weer.

Musk reageerde op een nieuwsbericht dat de Canadese regering de geldstromen naar demonstrerende truckers wil afsnijden door financiële instellingen te vragen geen opdrachten uit te voeren waarin bepaalde crypto-adressen worden genoemd. Door die digitale valuta zouden de truckers geld krijgen. De Tesla-topman plaatste daarop een plaatje van Hitler met daarop de tekst ‘Vergelijk me niet met Justin Trudeau. Ik had een begroting’. In 2019 en 2020 diende de regering van Trudeau geen begroting in, maar afgelopen zomer gebeurde dat wel.

Eerder sprak Musk al zijn steun uit voor de truckers die in Canada protesteren tegen een vaccinatieverplichting. Musk gaf aan zelf voor vaccinatie tegen het coronavirus te zijn, maar hij is tegen de verplichting. Op een eerder moment in de pandemie noemde hij ook lockdowns al fascistisch.

Opvallend genoeg maakte Musk eind januari nog een grapje op Twitter dat Hitler te vaak wordt aangehaald als mensen het met elkaar oneens zijn op het sociale netwerk.

Musk tweet veel en komt daarmee nogal eens in de problemen. In 20218 stuurde hij een berichtje dat hij Tesla van de beurs wilde halen en daar de financiering voor rond had, maar dat bleek niet zo te zijn. Uiteindelijk bereikte hij in die zaak een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.