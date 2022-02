Avondklok en andere coronamaatregelen op Curaçao afgeschaft

Curaçao schaft een groot aantal coronamaatregelen af. Zo geldt vanaf vrijdag geen avondklok meer. Ook mogen (muziek)evenementen weer plaatsvinden en mag er weer worden gedanst. De avondklok gold de afgelopen tijd van middernacht tot 04.30 uur. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas zijn er ook geen restricties meer voor winkels en in de horeca en verdwijnt het verbod op samenscholing. Bij activiteiten in de buitenlucht hoeven mensen geen mondkapjes meer op. Mensen die in afgesloten ruimte bij elkaar komen wordt nog wel aangeraden een mondkapje op te doen, net als op scholen.