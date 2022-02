Blinken vraagt Rusland te verklaren Oekraïne niet aan te vallen

Blinken herhaalde zijn waarschuwing dat Russische troepen zich voorbereiden op een aanval op Oekraïne in ‘de komende dagen’. Rusland zou van plan zijn een aanleiding te verzinnen voor een inval in het buurland, bijvoorbeeld in de vorm van een nep- of echte aanval met chemische wapens.

De Amerikaanse buitenlandminister vertelde eerder op de dag een brief te hebben gestuurd naar zijn Russische collega Sergej Lavrov. Daarin stelt hij voor volgende week in Europa bijeen te komen om alsnog tot een diplomatieke oplossing te komen.