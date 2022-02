Politie Ottawa krijgt versterking, overheidsgebouwen omheind

De politie in Ottawa heeft versterking gekregen tegen de demonstranten van het ‘vrijheidskonvooi’. Lokale media melden dat tientallen agenten per bus zijn aangekomen in het centrum van de Canadese hoofdstad. Rondom overheidsgebouwen, waaronder het parlement, worden hekken geplaatst. Het is niet duidelijk of de politie donderdag gaat proberen het protest te beëindigen. In het centrum staan nog zo’n vierhonderd voertuigen die meedoen aan het protest.