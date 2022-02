Rusland dreigt met ingrijpen als eisen niet worden ingewilligd

‘Bij gebrek aan wil aan Amerikaanse zijde om te onderhandelen over stevige en juridische garanties voor onze veiligheid van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, zal Rusland worden gedwongen te reageren, ook met militair-technische maatregelen’, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op Amerikaanse voorstellen. ‘We dringen aan op de terugtrekking van alle Amerikaanse strijdkrachten in Centraal-Europa, Oost-Europa en de Baltische staten’, aldus het ministerie.

De Russen reageren daarmee op de weigering van de VS om belangrijke eisen in te willigen die het land stelt, waaronder een verbod op toetreding van Oekraïne tot de NAVO en inperking van westerse invloed op Oost-Europa en voormalige Sovjetstaten.

In de verklaring wijst Rusland er wederom op geen plannen te hebben Oekraïne binnen te vallen, ondanks Amerikaanse beweringen dat een aanval ieder moment mogelijk is. ‘Er is geen ‘Russische invasie’ van Oekraïne, die de Verenigde Staten en hun bondgenoten sinds afgelopen herfst officieel hebben aangekondigd, en die is ook niet gepland’, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een openbare verklaring.