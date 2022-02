56.390 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 439.828 positieve tests, gemiddeld 62.833 per dag. Dat is het laagste aantal sinds 30 januari, meer dan twee weken geleden. Het gemiddelde daalt voor de vijfde dag op rij.

In Amsterdam zijn 2229 besmettingen vastgesteld, vanuit Utrecht kwamen 1523 meldingen, Rotterdam had 1513 positieve tests en Den Haag 1307. Daarna volgt Groningen (1024), dat al ongeveer een week in de landelijke top staat. Vlieland had als enige gemeente geen enkele positieve test.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen stijgt wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Arnhem en Schagen voeren die lijst aan met elk twee gemelde sterfgevallen. Veertien gemeenten verloren elk één inwoner door het virus. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 92 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari.

Twee jaar geleden brak het coronavirus uit in Nederland. In totaal zijn nu net iets minder dan zes miljoen positieve tests geregistreerd. Van bijna 21.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.