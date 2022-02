Kamer maant Yesilgöz tot meer actie tegen politietekorten

De Tweede Kamer vindt dat justitieminister Dilan Yeşilgöz snel iets moet doen aan de tekorten bij de politie. Partijen zeggen in een debat geschrokken te zijn van de huidige tekorten, die volgens de minister pas in 2025 weer wat hersteld zijn. Zij willen dat de minister ervoor zorgt dat de tekorten in de tussentijd worden aangepakt zodat de werkdruk afneemt.