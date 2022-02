Topman BAM: inflatie zorgt voor uitstel nieuwe bouwopdrachten

Door de hoge inflatie zijn bedrijven momenteel voorzichtiger bij het uitzetten van nieuwe grote bouwprojecten. Dat merkt topman Ruud Joosten van BAM, het grootste bouwconcern van Nederland. Er zijn bijvoorbeeld ondernemingen die nu even wachten met het laten bouwen van een nieuw kantoor omdat de kosten daarvan extra hoog kunnen oplopen. Of de bouw van een stadion wordt tijdelijk uitgesteld.

‘Van staal, hout en cement liggen de prijzen heel hoog’, geeft Joosten aan. Als daar vervolgens afspraken over het doorberekenen van inflatie bovenop komen, dan kan je volgens de BAM-topman soms schrikken hoe duur het wordt.

BAM tekent zelf ook niet meer in op grote meerjarige klussen waarvan vooraf niet helemaal duidelijk is hoe de kosten zullen uitpakken. Onder leiding van Joosten is BAM juist bezig om minder risico’s te lopen, om plotse kostenoverschrijdingen op klussen te voorkomen. In vrijwel alle contracten zijn de materiaalkosten afgedekt, waardoor prijsstijgingen doorberekend kunnen worden.

Veel vraag

Toch is Joosten niet bang dat het orderboek door de hoge inflatie opdroogt. Er is juist veel vraag naar bouwwerkzaamheden, geeft hij aan. BAM profiteert van de grote woningnood in Nederland en veel projecten om de infrastructuur te verbeteren. Volgens Joosten was de omzet van BAM afgelopen jaar zelfs hoger dan verwacht en het was het vaak lastig om voldoende personeel te vinden.

Met 13,2 miljard euro ligt er wel wat minder werk op de plank dan een jaar geleden. Maar dat komt ook omdat er onderdelen van het concern zijn verkocht. BAM trekt zich via dat soort deals tevens terug uit grote, risicovolle projecten die dateren uit de tijd dat het bedrijf wel wat meer risico durfde te nemen.

Grote lopende projecten

Joosten heeft de indruk op de goede weg te zijn met het bedrijf. Er zijn wel nog steeds grote lopende projecten, waarvan de contracten in het verleden ‘lumpsum’ zijn afgesloten. Zo is BAM ook betrokken bij de aanleg van een tunnel tussen Duitsland en Denemarken. ‘Zo’n project zouden we nu niet meer met die contractvorm aangaan’, zegt de topman. Maar volgens hem is van kostenoverschrijdingen vooralsnog geen sprake.

Een bekend project waar BAM eerder veel geld op verloor is de aanleg van de zeesluis in IJmuiden. Dat hoofdstuk is inmiddels bijna afgesloten. Alle verliezen zijn volgens BAM geleden. Mogelijk komt er nog wat geld terug. Een zogeheten commissie van wijzen is namelijk aan het kijken of Rijkswaterstaat ook deels verantwoordelijk is voor de opgelopen kosten. Daarover wordt binnenkort duidelijkheid verwacht.