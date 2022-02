Amerikaanse VN-ambassadeur verwacht elk moment Russische inval

De VS hebben hun inschatting dat Rusland Oekraïne elk moment kan binnenvallen nog eens herhaald. De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield zei voorafgaand aan overleg van de VN-veiligheidsraad over Oekraïne dat er bewijs lijkt te zijn dat een invasie aanstaande is. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt het machtige orgaan toe en heeft daarvoor zijn reisplannen gewijzigd.

De Amerikaanse regering zegt al een tijd dat de Russen klaar zijn voor een inval. Ze zouden recent weer nieuwe troepen hebben aangevoerd. Moskou ontkent en zegt juist troepen weg te halen bij de grens met Oekraïne.

De Veiligheidsraad komt bijeen voor het jaarlijkse overleg over de uitvoering van de zogeheten Minsk-akkoorden. Die zorgden in 2015 voor een bestand tussen de regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Dat bestand wordt vrijwel dagelijks geschonden.

Donderdag beschuldigden beide partijen elkaar weer van beschietingen. Het Oekraïense leger zegt dat de rebellen onder meer een kleuterschool hebben beschoten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak van een ‘grote provocatie’. Washington en andere westerse landen sluiten niet uit dat Moskou een excuus zoekt om een aanval te rechtvaardigen.