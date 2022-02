Griekenland start seizoen voor toerisme in maart

Griekenland start het ‘zomerseizoen’ voor toeristen dit jaar in maart en dat is eerder dan in voorgaande jaren. Dat betekent dat hotels die in de wintermaanden gesloten zijn eerder open kunnen en dat touroperators groepsreizen kunnen starten. Dat doen de Grieken omdat grote luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties erom vragen, heeft de Griekse minister van Toerisme gezegd.

Volgens hem zijn er ‘sterke voortekenen’ dat het toerisme in Griekenland dit jaar zal opbloeien. Toerisme is een van de belangrijke bronnen van inkomsten voor het land. De sector is goed voor een vijfde van de economie en voor een op de vijf banen in Griekenland.

Door de coronapandemie daalden de inkomsten in 2020 naar 4,3 miljard euro. Dat was in 2019 nog een recordbedrag van 18 miljard euro. Het Griekse toerisme herstelde vorig jaar enigszins met een totaal van 10,5 miljard euro aan inkomsten. Toen begon het zomerseizoen in mei.