Vanaf vrijdagmiddag code oranje vanwege storm Eunice

Het KNMI geeft vanaf vrijdagmiddag code oranje af vanwege storm Eunice. In vrijwel het hele land worden vanaf 14.00 uur zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. In de kustgebieden en op de Wadden kan zelfs 130 kilometer per uur worden gehaald. Alleen in Limburg lijkt het mee te vallen, daarvoor wordt 'slechts' code geel afgegeven.

Door de wind kunnen "aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Aan het einde van de vrijdagavond en in de daaropvolgende nacht zal de wind vanuit het zuidwesten afnemen.

Donderdagmiddag geldt in delen van Nederland code geel wegens storm Dudley. Die zorgt voor windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur. Later in de middag en avond zal de wind afnemen. Storm Eunice is naar verwachting dus zwaarder. Code oranje wordt afgegeven als er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Code rood

Officieel brengt het KNMI de waarschuwing pas naar buiten 24 uur voor het begin van de storm. Omdat deze naar verwachting vrijdagmiddag aankomt in ons land, wordt de waarschuwing donderdagmiddag gegeven. Daarover beslist het KNMI nadat is gesproken met vertegenwoordigers van onder meer de Rotterdamse haven, spoorbeheerder ProRail, Schiphol en Rijkswaterstaat.

Het is niet helemaal uitgesloten dat de storm zelfs leidt tot code rood. Dat gebeurt als er sprake is van extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft en waarbij er grote veiligheidsrisico's zijn.