Rutte: dekolonisatierapport doordringend en confronterend

De belangrijkste conclusies van het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950 zijn ‘doordringend en confronterend’, zegt premier Mark Rutte in een eerste korte reactie. ‘Ze zijn hard maar onontkoombaar. Het kabinet onderschrijft de conclusies. We moeten de waarheid onder ogen zien.’

‘Nederland voerde een koloniale oorlog waarin stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld werd gebruikt, tot martelingen toe, die in de meeste gevallen onbestraft bleven.’