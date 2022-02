Meer test- en prikstraten dicht vanwege stormen

Vanwege de stormen Dudley en Eunice gaan nog meer locaties dicht waar mensen zich kunnen laten testen op een coronabesmetting of zich tegen het virus kunnen laten vaccineren. Het gaat niet alleen om tenten, maar ook om locaties in vaste gebouwen. Het is niet veilig om de weg op te gaan, verklaart de GGD Zuid-Holland Zuid bijvoorbeeld. De collega’s in Utrecht verklaren dat hekken kunnen omwaaien.

De testlocatie in De Meern (Utrecht) en de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer (Noord-Holland) houden donderdag, vrijdag en zaterdag hun deuren gesloten. De test- en prikstraten in Almere en de testtent in Emmeloord blijven donderdag en vrijdag dicht.

Eerder was al bekendgemaakt dat de vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek donderdag, vrijdag en zaterdag dicht zouden blijven.

De testlocaties in Bergen op Zoom, Raamsdonksveer, Krommenie, Zaandam, Gorinchem en Mijnsheerenland zijn donderdag en vrijdag dicht. Dat geldt ook voor de vaccinatielocatie in Purmerend.

De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn is vrijdag dicht, evenals de vaccinatielocaties in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.