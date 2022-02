Europese olijf- en wijnproductie in gevaar door uitdroging bodem

Stijgende temperaturen tasten de bodems in Europa aan en daardoor kan de productie van druiven voor wijn, olijven en noten worden geraakt. Daarvoor waarschuwden onderzoekers in Zweden en Griekenland.

Boerderijen en boomgaarden in mediterrane landen dreigen in woestijnen te veranderen. Dat komt doordat het niveau van organisch materiaal in de bodem daar daalt terwijl het niveau van zouten stijgt, zo blijkt uit bevindingen van het Navarino Environmental Observatory in Griekenland en het KTH Royal Institute of Technology in Zweden.

Sommige bodems lijken het punt te bereiken waarop er niet langer landbouw op mogelijk is. Dat komt ook omdat de bodem geen CO2 kan absorberen, aldus de onderzoekers in een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science of the Total Environment.

Dalende niveaus van organisch materiaal, samen met vervuiling, erosie en bodemverdichting, wat wortelgroei bemoeilijkt), brengen wormen, mieren en andere organismen in gevaar. Het zijn juist deze beestjes die voor biodiversiteit zorgen en de bodem verrijken, aldus de onderzoekers.