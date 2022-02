Deel Verenigd Koninkrijk met code rood gewaarschuwd voor storm

Terwijl het Verenigd Koninkrijk nog te maken heeft met overlast en schade door storm Dudley, bereiden de Britten zich alvast voor op storm Eunice vrijdag. Vanwege Eunice is een zeldzame code rood afgegeven voor een deel van Wales en het zuidwesten van Engeland.

In de rest van het land geldt vrijdag code oranje en geel. Net als in Nederland waarschuwen die voor minder ernstige gevolgen dan code rood. Ierland waarschuwt eveneens voor de harde wind en eventuele overstromingen. Eunice zal naar verwachting gepaard gaan met windstoten tot 160 kilometer per uur.

De Britse weerdienst waarschuwt vrijdag voor onder meer rondvliegend puin met gevaar voor het leven, stroomuitval, afsluitingen op de weg en problemen in het openbaar vervoer. Dat geldt met name voor het zuidwesten van het VK, in de ochtend. Het noorden krijgt naar verwachting met de minste overlast te maken. Volgens Britse media heeft de weerdienst mensen opgeroepen binnen te blijven.

Storm Dudley veroorzaakt sinds woensdag al overlast in delen van het VK. Lokale media maken melding van onder meer ontwortelde bomen, problemen in het openbaar vervoer en stroomuitval voor enkele tienduizenden huishoudens. Ook andere landen ervaren hinder door Dudley, waaronder Nederland.