Zimbabwe moet torenhoge rente mogelijk nog verder verhogen

De jaarlijkse inflatie van Zimbabwe kwam in januari uit op 60 procent. Daarmee is al sprake van een stevige daling ten opzichte van de piek in juli 2020 toen het leven in doorsnee ruim acht keer duurder werd op jaarbasis. Het land gaat al jaren gebukt onder een voortdurende economische crisis. Ter vergelijking, in Nederland ligt de inflatie op ruim 6 procent. In de eurozone gaat het om dik 5 procent.

Het doel van de centrale bank is om de inflatie dit jaar terug te brengen naar 25 tot 35 procent. Maar de kenners rekenen er al niet op dat dit zal worden bewerkstelligd. De inflatie wordt aangewakkerd door het toenemende gebruik van Amerikaanse dollars voor betalingen. Dit komt omdat de bevolking geen vertrouwen heeft in de lokale munt.