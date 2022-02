Nederland verdubbelde vorig jaar opbrengsten verkoop CO2-rechten

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar ruim twee keer zoveel verdiend aan het verkopen van zogeheten emissierechten dan een jaar eerder. Dat komt doordat de prijs van zo’n recht hard is gestegen, zegt de Nederlandse Emissieautoriteit. Met een emissierecht moeten elektriciteitsproducenten en de industrie in de Europese Unie hun CO2-uitstoot compenseren. Een deel van die uitstootrechten kan een onderneming gratis krijgen, de rest moet worden gekocht op een veiling.

De prijs op de veiling is het afgelopen jaar flink gestegen, van ongeveer 30 euro begin vorig jaar tot 85 euro in december. Dat is een record. Er is een maximumhoeveelheid aan emissierechten en die neemt ook elk jaar af. Vorig jaar verkocht Nederland ruim 16 miljoen van die rechten, iets minder dan een jaar eerder. In 2018 lag dat nog ruim boven de 25 miljoen.

Met de verkoop op de veiling haalde Nederland vorig jaar 893 miljoen euro binnen, tegenover 441 miljoen euro in 2020. De Nederlandse Emissieautoriteit veilt de rechten namens Nederland.