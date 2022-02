Aangehouden betogers Extinction Rebellion weer vrij

De twaalf demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion die woensdag weigerden te vertrekken uit de lobby van het ING-kantoor in Amsterdam-Zuidoost, zijn weer op vrije voeten. Volgens een woordvoerster van de politie zijn ze heengezonden met een boete voor huisvredebreuk.

De betogers werden opgepakt toen ze niet weg wilden nadat het hoofdkantoor van ING om 21.00 uur de deuren sloot. Ze werden overgebracht naar een cellencomplex.

De actievoerders eisten dat de bank per direct stopt met investeren in de fossiele industrie. De demonstranten droegen overalls en bouwhelmen en hadden kruiwagens met steenkool uitgestort in de lobby van het kantoor aan de Bijlmerdreef. ‘Wij komen de kolen terugbrengen die ING met ons geld heeft opgegraven’, aldus de actievoerders.

Volgens een politiewoordvoerder hadden de aanwezige ING-medewerkers geen last van de demonstratie en werden de demonstranten daarom voordat het gebouw sloot niet gevraagd te vertrekken.