Banken en pensioenfondsen investeren flink in EU-obligaties

Nederlandse financiële instellingen hebben flink geïnvesteerd in de nieuwe obligaties die zijn uitgegeven door de Europese Unie om de coronaherstelplannen te financieren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hadden Nederlandse instellingen zoals banken en pensioenfondsen aan het einde van september voor bijna 8,3 miljard euro aan EU-obligaties in bezit, waarmee Nederland de op twee na grootste houder van alle Europese lidstaten is.