Toezichthouder vraagt slachtoffers isolatiefraude zich te melden

‘Het lijkt natuurlijk goed nieuws dat we weinig klachten krijgen over bedrijven die woningen isoleren’, meldt ACM-directeur Edwin van Houten in een toelichting. ‘Helaas hebben we ook aanwijzingen dat er bedrijven zijn die zich niet aan de regels houden. Blijkbaar weten consumenten die daar slachtoffer van zijn de weg naar de ACM nog niet goed te vinden.’ Daarom volgens hem nu deze oproep.

Volgens de ACM is het bijvoorbeeld gebeurd dat een bedrijf zei dat met spouwmuurisolatie de energierekening met 30 tot 50 procent verlaagd kan worden. Maar eigenlijk was die besparing maximaal 30 procent van de stroomrekening. ‘Daarom heeft de ACM het bedrijf de informatie op de website aan laten passen.’

De toezichthouder heeft in een analyse op zijn website problemen opgesomd die bij isolatie kunnen voorkomen. ‘Het is voor veel consumenten een nieuw en onbekend product’, staat in dat document. ‘Hierdoor weten consumenten vaak niet welke informatie zij nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken.’ Behalve slechte informatie vooraf, kan bijvoorbeeld ook achteraf blijken dat niet het goede materiaal is gebruikt, waardoor de terugverdientijd lager uitvalt. ‘Dan is de ondernemer verantwoordelijk en moet hij dit probleem oplossen. Dit valt onder de wettelijke garantie.’