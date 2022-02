Kinepolis sluit 2021 wederom af met miljoenenverlies

Bioscoopuitbater Kinepolis, met twintig bioscopen in Nederland, heeft 2021 afgesloten met 25,5 miljoen euro verlies. Ook afgelopen jaar had het van huis uit Belgische bioscoopbedrijf veel last van lockdowns en andere coronabeperkende maatregelen, waardoor veel bioscopen gesloten waren. Dat gold met name voor de eerste helft van vorig jaar, maar ook nu zit het aantal bezoekers nog niet op het niveau van voor de pandemie. Vanwege de aantrekkende economie zegt Kinepolis wel vertrouwen in de toekomst te hebben.

De bioscoopuitbater ontving vorig jaar 17,2 miljoen bezoekers. Dat was 42,6 procent meer dan in 2020, het jaar dat de pandemie om zich heen greep. Het totale aantal bezoekers in Nederland lag vorig jaar net onder de 2 miljoen, iets minder dan het jaar ervoor. De keten opende in juni in Leidschendam een nieuwe bioscoop, in winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands.

In de tweede helft van afgelopen jaar trokken na heropeningen blockbusters zoals sciencefictionfilm Dune, de Nederlandse productie De Slag om de Schelde en de nieuwe James Bond-film No Time To Die weer bezoekers naar de zalen. De maand december was in Nederland en België vanwege superheldenfilm Spider Man: No Way Home de beste maand. Maar het totale aantal bezoekers was nog altijd ruim een derde minder dan in dezelfde periode in 2019.

Omzet

De omzet steeg met ruim de helft ten opzichte van 2020 tot 266,4 miljoen euro. Bezoekers gaven toen ze weer naar de film konden gemiddeld meer uit aan tickets, drankjes en snacks. Kinepolis leed het afgelopen jaar veel minder verlies dan in 2020. Toen stond onderaan de streep nog een verlies van 69,1 miljoen euro. Het bedrijf keert ook dit jaar geen dividend uit.

In totaal heeft Kinepolis Group, dat in 1997 uit een fusie voortkwam, wereldwijd 108 bioscopen, waarvan ongeveer de helft in Europa en de andere helft in Canada en de Verenigde Staten.