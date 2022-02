Nieuwe collectie stuwt omzet Gucci boven niveau voor coronacrisis

Gucci’s Aria-collectie, die eind september werd gelanceerd, werd goed ontvangen. Ook zorgde de film House of Gucci, met in de hoofdrol Lady Gaga, voor meer aandacht voor het modemerk.

De omzet van Gucci steeg afgelopen kwartaal met 32 procent tot 3,1 miljard euro. De groei viel daarmee hoger uit dan analisten hadden verwacht. Onder leiding van topman Marco Bizzarri en creatief directeur Alessandro Michele vertegenwoordigt Gucci meer dan de helft van de omzet van moederbedrijf Kering en bijna driekwart van het bedrijfsresultaat.

Verwachtingen

Kering zag het bedrijfsresultaat in 2021 met 60 procent stijgen tot 5 miljard euro en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. Naast de goede prestaties van Gucci werd het bedrijf ook geholpen door de sterke prestaties van het merk Yves Saint Laurent, waar de omzet afgelopen kwartaal met 47 procent steeg. Yves Saint Laurent deed het daarmee het beste van alle grote merken van de groep.

Ook over de toekomst is het luxeconcern optimistisch. ‘We zijn ervan overtuigd dat we het momentum van vorig jaar in 2022 en in de komende jaren zullen voortzetten’, zei topman Francois-Henri Pinault.

Verkoop van luxeproducten

De resultaten van Kering laten opnieuw zien dat de verkoop van luxeproducten zich sterk herstelt van de coronacrisis en welgestelde kopers terugkeren naar de modewinkels. Concurrent LVMH, eigenaar van modemerken Louis Vuitton en Christian Dior, rapporteerde vorige maand al een recordomzet over 2021, geholpen door de stijgende vraag naar de tassen van Louis Vuitton en de sieraden van Tiffany.

De luxesector lijkt ook geen problemen te hebben om de hogere kosten voor productie, materialen en transport door te berekenen aan de klanten. Chanel en Louis Vuitton gaven al aan de prijzen te verhogen vanwege de inflatiedruk. Ook financieel bestuurder Jean-Marc Duplaix van Kering verklaarde in 2022 ‘meer gerichte prijsstijgingen’ voor Gucci te verwachten.