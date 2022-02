Rechtbank Groningen verhoort kroongetuige ‘zwembadmoord’

De rechtbank in Groningen is donderdagochtend begonnen aan het verhoor van de kroongetuige in de zaak over de zwembadmoord in Marum. Willem P. moet een groot deel van de dag vragen beantwoorden van de rechters en de advocaten van de verdachten.

De zwembadmoord was op 10 juli 2012, toen Jan Elzinga (40) bij een zwembad in het Groningse dorp Marum werd doodgeschoten. Schutter Pascal E. en handlanger Willem P. zijn veroordeeld tot forse celstraffen. P. is in de gevangenis gaan praten met het Openbaar Ministerie. Volgens hem gaat het om een huurmoord in opdracht van de toenmalige vriendin van Elzinga, haar broer en haar moeder. Een man uit Kampen zou het vuurwapen hebben geleverd en is de vierde verdachte.

De drie familieleden zitten in voorarrest op verdenking van het uitlokken van een moord. Monique H. (42) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel (40) uit Nieuw-Roden en de 60-jarige moeder Jacoba uit Roden werden in juli vorig jaar opgepakt. De 57-jarige medeverdachte uit Kampen kwam in december voorlopig vrij.

Belastende communicatie

P. heeft aan het OM mobieltjes gegeven waarop belastende communicatie tussen hem en de broer zou staan. Ook zijn de vier verdachten zich volgens het OM geheimzinnig gaan gedragen nadat een undercoveragent in juli vorig jaar een van de telefoons aan de moeder gaf. Hij deed zich voor als een bekende van P. vanuit de gevangenis en zei alles te weten over de huurmoord. De schoonfamilie werd destijds getapt.

De rechtbank heeft voorzorgsmaatregelen getroffen rond het verhoor. De kroongetuige wordt door de advocaten en rechters gehoord in een verhoorruimte elders in het gerechtsgebouw. De verdachten kunnen het verhoor volgen via een geluidsverbinding.