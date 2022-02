KLM-baas: 2022 overgangsjaar, daarna herstel tot pre-crisisniveau

Zo is het KLM er volgens Elbers alles aan gelegen duurzamer te opereren. Dat doet het concern bijvoorbeeld door verplicht biobrandstof bij te mengen. Ook vernieuwt KLM zijn vloot. De vertrouwde Boeing 737’s waar KLM en Transavia de kortere en middellange vluchten mee uitvoert, worden op termijn vervangen voor nieuwe zuinigere vliegtuigen van Airbus. De eerste van die toestellen worden eind 2023 geleverd. De vrees onder personeel bestaat dat met de overstap op Airbus het onderhoud van de toestellen meer in Parijs komt te liggen. Elbers benadrukt dat er nog geen keuze is gemaakt voor de motoren die straks onder de vleugels van de Airbussen worden geschroefd. ‘Ik voorzie ook dat er de komende tijd nog genoeg werk aan de Boeings te doen is’, aldus Elbers.

De KLM-topman maakte eerder bekend per volgend jaar niet op te gaan voor een derde termijn als topman van KLM. Over zijn opvolging wil de KLM-baas niet te veel kwijt. ‘De beslissing is tijdig genomen zodat het opvolgingsproces zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Maar ik wil niet speculeren.’ Van Elbers is bekend dat hij pal stond voor de Nederlandse belangen binnen moederbedrijf Air France-KLM. Dat zou wel eens frictie hebben gegeven op het hoofdkantoor van het moederbedrijf in Parijs.

Verbetering

KLM sloot 2021 af met een operationeel verlies van 227 miljoen euro. Dat betekende een stevige verbetering ten opzichte van het operationele tekort van dik 1,1 miljard euro een jaar eerder. In het slotkwartaal van 2021 was dit resultaat van KLM 127 miljoen euro positief, na een ook al licht positief derde kwartaal. De opleving kwam mede door de heropening van de grenzen in de Verenigde Staten. Elbers ziet ook dat in belangrijke bestemmingen in Azië het sentiment ten goede aan het keren is. Dat gebeurt onder andere in Singapore en Zuid-Korea. ‘Het is ook positief dat de kleurcoderingen in Nederland op geel gaan en dat de quarantaineverplichting is opgeheven. De volgende stap richting herstel is dat de PCR-testverplichting voor gevaccineerde reizigers die van buiten de EU naar Nederland reizen, wordt opgeheven’, aldus Elbers.

Al met al zal er volgens Elbers in 2022 ‘normalisatie’ plaatsvinden. ‘We hebben twee ongelooflijke crisisjaren achter de rug. 2020 was daarbij heel slecht. 2021 best goed gegeven de omstandigheden. Het herstel zet zich voort’, aldus de topman.