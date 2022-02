Stormschade en verkeershinder door storm Dudley in Duitsland

Op de Brocken, de hoogste berg in het noorden van Duitsland, werden volgens de Duitse weerdienst in de nacht van woensdag op donderdag windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur gemeten, met één uitschieter naar 152 kilometer per uur. Ook elders in het land is volgens de weerdienst sprake van ‘windsnelheden met orkaankracht’. Net als in Nederland geldt een officiële stormwaarschuwing.

Voor zover bekend heeft de storm geen grote schade veroorzaakt en zijn er ook geen gewonden gevallen. Onder meer in Berlijn heeft de brandweer het druk met omgewaaide bomen en losse dakpannen door Ylenia, zoals de storm in Duitsland genoemd wordt. Rond 02.30 uur werd de noodtoestand uitgeroepen, omdat de brandweer zo’n veertig tot vijftig missies tegelijkertijd uit moest voeren. Die zou twee uur later weer zijn opgeheven.

Treinverkeer

Het treinverkeer ondervindt problemen door de storm, bijvoorbeeld door omgevallen bomen op het spoor. Spoorbedrijf Deutsche Bahn meldt dat in meerdere staten tijdelijk geen langeafstandstreinen rijden. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft wegens de storm uit voorzorg zeker twintig vluchten geannuleerd. Het gaat om vliegtuigen die zouden vertrekken vanuit Berlijn, Hamburg, München en Frankfurt.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn de scholen vanwege het slechte weer uit voorzorg gesloten, zodat kinderen niet naar buiten hoeven. Scholieren in verschillende regio’s van Nedersaksen of Beieren hebben de mogelijkheid gekregen om een dag thuis te blijven. Verder zijn sommige dierentuinen, begraafplaatsen, markten en andere buitenlocaties dicht.