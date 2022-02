Gemengd beeld op beurzen Azië, Nikkei in de min

De aandelenbeurzen in Azië lieten donderdag een wisselend beeld zien, met een verlies voor de Nikkei-index in Tokio. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de crisis over Oekraïne. Daarnaast ging de aandacht uit naar de beleidsnotulen van de Federal Reserve. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse centrale bank naar alle waarschijnlijkheid volgende maand de rente gaat verhogen tegen de sterk oplopende inflatie.

De Nikkei eindigde met een min van 0,8 procent op 27.232,87 punten. De Japanse overheid kwam met cijfers over de internationale handel naar buiten. Zo steeg de export van de derde economie van de wereld in januari met 9,6 procent op jaarbasis, wat beduidend zwakker is dan de plus van 17,5 procent een maand eerder. De Japanse import ging met bijna 40 procent omhoog. Dat komt omdat de kosten voor de invoer voor energie sterk zijn gestegen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager. Chinese producenten van lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto’s, hadden een goede dag. Zo won Youngy Co bijna 10 procent en Ganfeng Lithium kreeg er meer dan 7 procent bij. De beurs in Shanghai klom 0,1 procent.

In Sydney ging de All Ordinaries 0,2 procent vooruit. De werkloosheid in Australië is in januari stabiel gebleven op 4,2 procent. De Kospi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul steeg 0,9 procent.