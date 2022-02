Van Gennip: grensoverschrijdend gedrag nu structureel aanpakken

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het momentum gebruiken dat de recente stroom aan meldingen van grensoverschrijdend gedrag heeft gecreëerd. In een interview met het AD zegt ze donderdag dat voorkomen moet worden dat de aandacht wegzakt, zoals eerder is gebeurd. "We moeten het structureel aanpakken, niet één incident."

Volgens de bewindsvrouw is dat de reden geweest voor het kabinet om SER-voorzitter Mariëtte Hamer voor drie jaar te benoemen als regeringscommissaris seksueel geweld. Hamer moet helpen een omslag te realiseren, zodat een cultuur ontstaat waarin voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan. "Ik denk dat we over drie jaar echt op een ander punt staan dan vandaag", zegt Van Gennip daarover. "Het gaat om gedrag dat iedereen ziet gebeuren, maar niemand zegt er iets van. Dat moet veranderen."

Van Gennip kondigt ook aan dat het kabinet in het voorjaar met een plan van aanpak komt om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. "Geen enkele werkgever kan het zich veroorloven om een deel van de arbeidsmarkt buiten beschouwing te laten", breekt Van Gennip een lans voor een inclusief personeelsbestand. "Je kijkt anders naar je klantenbestand, je kiezers, je patiënten in je ziekenhuis als teams breder kijken naar de maatschappij", aldus Van Gennip.