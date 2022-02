Coronacrisis blijft resultaten Air France-KLM beïnvloeden

Uit de handelsupdate van Air France-KLM later op donderdag wordt mogelijk meer duidelijk over wat de impact is geweest van de omikronvariant van het coronavirus op de prestaties. Zo leefden er in het slotkwartaal van vorig jaar veel zorgen over de nieuwe variant zoals de besmettelijkheid en effectiviteit ertegen van vaccins. Daarop stelden veel landen extra reisbeperkingen in.