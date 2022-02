Rechtbank oordeelt over fatale steekpartij in Amsterdamse Pijp

De rechtbank in Amsterdam doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak over de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp in mei vorig jaar. Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige verdachte Mustapha S. voor het neersteken van vijf mensen. Een van hen, de 64-jarige Roy Titawanno, kwam door meerdere messteken om het leven. Anderen raakten ernstig gewond. Het extreme, willekeurige geweld schokte de stad.