Sydney sluit stranden na eerste fatale aanval haai in zestig jaar

Verschillende stranden in Sydney, waaronder het iconische Bondi Beach, zijn donderdag gesloten nadat een zwemmer is doodgebeten door een witte haai. De laatste keer dat een haaienbeet iemand fataal werd voor de kust van Sydney was in 1963.

De hulpdiensten kregen woensdagmiddag een melding over een zwemmer die door een witte haai was aangevallen bij Little Bay, zo’n 15 kilometer van het centrum van miljoenenstad Sydney. Bij aankomst konden de hulpverleners niets meer betekenen, in het water werden slechts menselijke resten gevonden. Ooggetuigen vertelden hoe de zwemmer werd toegetakeld door wat zij beschreven als een grote witte haai van ruim vier meter lang.

Een visser die het tafereel vanaf een rots zag gebeuren, noemde het tegenover het Australische ABC News ‘verschrikkelijk’. Hoewel haaien vaker toeslaan voor de Australische kust, gebeurt dat zelden in de buurt van Sydney. Fatale aanvallen zijn ook in Australië zeer zeldzaam, vorig jaar overleden er drie mensen aan de gevolgen van een haaienbeet.

De politie zoekt met helikopters, jetski’s en drones naar de witte haai, maar deze is vooralsnog onvindbaar. Uit voorzorg blijven alle stranden in de omgeving van Little Bay donderdag daarom gesloten.