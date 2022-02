Biden en Scholz willen dat Moskou werk maakt van de-escalatie

Scholz bracht deze week een bezoek aan Moskou en belde later met de Amerikaanse president om hem bij te praten. ‘Het risico op verdere militaire agressie door Rusland tegen Oekraïne is groot’, staat in een verklaring die de Duitse regering vervolgens naar buiten bracht. Daarin wordt nog eens duidelijk gemaakt dat Moskou kan rekenen op ‘zware consequenties’ als het Oekraïne binnenvalt.

Rusland heeft al een troepenmacht naar de grens gestuurd met dat buurland. Moskou zegt zich bedreigd te voelen door de uitbreiding van de NAVO en wil garanties dat Oekraïne geen lid kan worden van dat bondgenootschap. De Russische president Vladimir Poetin had na een gesprek met Scholz aangegeven nog mogelijkheden te zien voor diplomatie. Biden en Scholz juichen dat toe.

De Russische autoriteiten zeggen zelf dat ze al troepen weghalen bij de grens. Ze gaven beelden vrij waarop te zien is dat tanks en andere legervoertuigen vertrekken. Dat leidde internationaal tot kritische reacties. De VS waarschuwden dat de troepenopbouw gewoon doorgaat.